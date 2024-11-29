Макрон оценил реставрацию Собора Парижской Богоматери после пожара

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил восстановленный Собор Парижской Богоматери, над реставрацией которого работали пять лет, сообщает Zakon.kz.

По информации France24, официальное открытие Собора Парижской Богоматери назначено на 7 декабря. На следующий день он будет принимать посетителей в обычном режиме, несмотря на то, что снаружи здание еще в лесах.

Нотр-Дам пострадал от пожара в 2019 году, пламя уничтожило шпиль и крышу. Для восстановления собора был объявлен сбор пожертвований. Сумма сбора в итоге составила больше 800 млн евро и превысила стоимость работ.

Ранее сообщалось, что статуя Девы Марии вернулась в собор Парижской Богоматери спустя пять лет после пожара.