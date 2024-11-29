Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Макрон оценил реставрацию Собора Парижской Богоматери после пожара

президент Франции Эммануэль Макрон осмотрел восстановленный Собор Парижской Богоматери, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 01:19 Фото: Instagram/emmanuelmacron
Президент Франции Эммануэль Макрон оценил восстановленный Собор Парижской Богоматери, над реставрацией которого работали пять лет, сообщает Zakon.kz.

По информации France24, официальное открытие Собора Парижской Богоматери назначено на 7 декабря. На следующий день он будет принимать посетителей в обычном режиме, несмотря на то, что снаружи здание еще в лесах.

Нотр-Дам пострадал от пожара в 2019 году, пламя уничтожило шпиль и крышу. Для восстановления собора был объявлен сбор пожертвований. Сумма сбора в итоге составила больше 800 млн евро и превысила стоимость работ.

Ранее сообщалось, что статуя Девы Марии вернулась в собор Парижской Богоматери спустя пять лет после пожара.

Читайте также

Илон Маск и Дональд Трамп вместе отметили День благодарения
Илон Маск и Дональд Трамп отметили День благодарения за одним столом
Полицейский пострадал во время митинга в Грузии
Полицейский пострадал во время акции протеста в Грузии
Американец поделился, как ему удалось выиграть джекпот в лотерее
Американец рассказал, как ему удалось выиграть джекпот в лотерее
Елена Беляева
Париж Франция Макрон Эммануэль 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
Новая песня "казахстанского Юрия Шатунова" вызвала вопросы
Новая песня "казахстанского Юрия Шатунова" вызвала вопросы
Игорь Крутой назвал песню, которая изменила его и жизнь Александра Серова
Игорь Крутой назвал песню, которая изменила его и жизнь Александра Серова
Токаев лично проводил Путина в аэропорту Астаны
Токаев лично проводил Путина в аэропорту Астаны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: