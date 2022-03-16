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16:24 16.03.2022

Средняя зарплата в Казахстане выросла до 272 968 тенге

средняя зарплата в феврале 2022 года Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в феврале 2022 года составила 272 968 тенге, передает Zakon.kz.
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в январе 2022 года составили 136 243 тенге (предварительные данные), что на 11,5% выше, чем в январе 2021 года, реальные денежные доходы за указанный период увеличились на 2,8%.Бюро национальной статистики

При этом среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в феврале 2022 года составила 272 968 тенге. За год среднемесячная номинальная зарплата работника выросла на 18,6%.

Численность безработных в феврале составила 451,3 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе.

Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, составила 161,9 тыс. человек, или 1,7% к рабочей силе.

Лариса Черненко
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