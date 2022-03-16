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17:39 16.03.2022

Серийный угонщик в Алматы лишил многодетную мать автомобиля

угон, автомобиль, Алматы Фото: пресс-служба ДП Алматы
Угнанный автомобиль мужчина попытался продать в Иссыке, где и был арестован вместе со скупщиком, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Алматы, подозреваемому в автоугоне 28 лет, он уроженец Алматинской области. Сотрудники криминальной полиции города выяснили, что преступник специализировался на угоне машин исключительно марки Mazda, за ним числятся три факта кражи автомашин.

Злоумышленники попались во время преступной сделки: угонщик привез чужое авто в Иссык, а скупщик принял машину, зная, что она в угоне. Они сразу дали признательные показания. В ходе следственных мероприятий установлено, что злоумышленник орудовал только днем. Две машины он угнал с парковки одного из ТР, еще одну – с парковки рынка. Автотранспорт открывал с помощью специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя.Начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов

Отмечается, что полицейские смогли проследить всю цепочку продажи автомобилей. Три авто были перепроданы третьим лицам, две автомашины злоумышленники не успели разукомплектовать.

По данному факту расследуется уголовное дело. На период следствия фигуранты водворены в изолятор временного содержания, – добавили в ведомстве.

Оксана Житникова
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