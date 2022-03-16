Дождь, туман, гололед – прогноз погоды в Казахстане на 17 марта

В южной половине страны – дождь, в горных районах юга пройдут сильные дождь, снег, лишь на севере республики ожидается погода без осадков. По РК ожидаются усиление ветра, туман, гололед, метель. На юге республики – гроза. РГП «Казгидромет»

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на северо-востоке, в горных районах – усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, на дорогах – гололед, на юге, западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

В горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гроза, на западе, севере, в горных районах области – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, в центре Актюбинской области ожидается метель, на севере, востоке, в центре области – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, усиление ветра 15-20 м/с .

На севере, востоке Костанайской области ожидается туман, днем на юге области – усиление ветра 15-20 м/с с метелью.

На юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман, на юге – гололед, днем на севере, северо-востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, в горных районах Алматинской области ожидается туман, на востоке – усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, юге, востоке Карагандинской области – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке Мангистауской области – туман, гололед.

На севере, западе Акмолинской, на западе Атырауской, на севере, юге Северо-Казахстанской, на западе, юге Павлодарской области ожидается туман.

В Нур-Султане – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер восточных направлений, ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -22...-24°С, днем -10...-12°С.

В Алматы – переменная облачность, утром и днем – дождь, туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +6...+8°С.

В Шымкенте – переменная облачность, осадки, днем временами сильный дождь. Временами гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +11...+13°С.