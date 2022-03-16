Ярослава Шведова объявила состав на матч с немками в Кубке Билли Джин Кинг

В заявке национальной женской команды Казахстана на встречу квалификационного раунда Кубка Билли Джин Кинг числятся пять спортсменок. За путевку в финальный раунд будут сражаться Елена Рыбакина, Анна Данилина, Юлия Путинцева, Зарина Дияс и Жибек Куламбаева. Матч пройдет 15-16 апреля в Нур-Султане на грунтовом покрытии Национального теннисного центра.

При формировании состава учитывались рейтинг и последние результаты. В сборной дебютирует Жибек Куламбаева. Cчитаю, молодым нужно давать возможность. Они должны видеть, что у всех есть шанс попасть в главную команду страны. Германия обладает большим опытом и сбалансированным составом, но мы играем дома, перед родными болельщиками, и это весомое преимущество, чтобы выйти в финальный этап. Ярослава Шведова

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