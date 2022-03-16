Схрон с оружием и боеприпасами обнаружен на территории нацпарка в Алматы

Как сообщается на сайте информационного медиа-портала МВД РК, задержанные участники массовых беспорядков дали признательные показания и указали место, где спрятали награбленное.

По словам заместителя начальника по оперативной работе СИ-18 ДУИС по Алматы Азамата Аманжолова, пакеты с пистолетами, патронами, полицейской формой были спрятаны в канализации.

В тайнике обнаружены три пистолета, одна боевая и 15 светошумовых гранат, свыше 100 патронов от пистолета системы Макаров, 107 – от автомата Калашникова, 16 – от охотничьих ружей, два бронежилета, противогаз, радиостанция, полицейская форма, камуфлированный рюкзак, а также денежные средства в сумме 2400 долларов. Азамат Аманжолов

Как отметил замначальника по оперативной работе СИ-18 ДУИС по Алматы, «не исключено, что оружие было похищено в ходе массовых беспорядков».