17:01 16.03.2022
Схрон с оружием и боеприпасами обнаружен на территории нацпарка в Алматы
Фото: скриншот
Три пистолета, одну боевую и 15 светошумовых гранат, свыше 100 патронов от пистолета системы Макаров, 107 – от автомата Калашникова, 16 – от охотничьих ружей обнаружили в тайнике алматинские полицейские на территории национального парка, в лесополосе, передает Zakon.kz.
Как сообщается на сайте информационного медиа-портала МВД РК, задержанные участники массовых беспорядков дали признательные показания и указали место, где спрятали награбленное.
По словам заместителя начальника по оперативной работе СИ-18 ДУИС по Алматы Азамата Аманжолова, пакеты с пистолетами, патронами, полицейской формой были спрятаны в канализации.
В тайнике обнаружены три пистолета, одна боевая и 15 светошумовых гранат, свыше 100 патронов от пистолета системы Макаров, 107 – от автомата Калашникова, 16 – от охотничьих ружей, два бронежилета, противогаз, радиостанция, полицейская форма, камуфлированный рюкзак, а также денежные средства в сумме 2400 долларов.Азамат Аманжолов
Как отметил замначальника по оперативной работе СИ-18 ДУИС по Алматы, «не исключено, что оружие было похищено в ходе массовых беспорядков».
По данному факту в Управлении полиции Медеуского района начато досудебное расследование по ст. 287 ч. 2 УК РК.Азамат Аманжолов