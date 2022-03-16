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17:01 16.03.2022

Схрон с оружием и боеприпасами обнаружен на территории нацпарка в Алматы

алматы, центр, оружие, схрон, полиция, комментарий Фото: скриншот
Три пистолета, одну боевую и 15 светошумовых гранат, свыше 100 патронов от пистолета системы Макаров, 107 – от автомата Калашникова, 16 – от охотничьих ружей обнаружили в тайнике алматинские полицейские на территории национального парка, в лесополосе, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте информационного медиа-портала МВД РК, задержанные участники массовых беспорядков дали признательные показания и указали место, где спрятали награбленное.

По словам заместителя начальника по оперативной работе СИ-18 ДУИС по Алматы Азамата Аманжолова, пакеты с пистолетами, патронами, полицейской формой были спрятаны в канализации.

В тайнике обнаружены три пистолета, одна боевая и 15 светошумовых гранат, свыше 100 патронов от пистолета системы Макаров, 107 – от автомата Калашникова, 16 – от охотничьих ружей, два бронежилета, противогаз, радиостанция, полицейская форма, камуфлированный рюкзак, а также денежные средства в сумме 2400 долларов.Азамат Аманжолов

Как отметил замначальника по оперативной работе СИ-18 ДУИС по Алматы, «не исключено, что оружие было похищено в ходе массовых беспорядков».

По данному факту в Управлении полиции Медеуского района начато досудебное расследование по ст. 287 ч. 2 УК РК.Азамат Аманжолов
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