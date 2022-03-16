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17:13 16.03.2022

Из Катовице вылетел еще один рейс с казахстанцами

репатриационный рейс Фото: пресс-служба МИД РК
Из польского города Катовице в Казахстан вылетел шестой репатриационный рейс. На борту находятся 14 пассажиров, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства иностранных дел РК, 16 марта в 15:45 вылетел шестой репатриационный рейс из Катовице (Польша) в Казахстан.

Самолет планирует приземлиться в Алматы. На борту находятся 14 пассажиров. Пресс-служба МИД РК

Таким образом, из Украины вывезено 836 человек, из них 690 вернулись в Казахстан репатриационными самолетами.

Анастасия Московчук
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