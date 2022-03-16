17:13 16.03.2022
Из Катовице вылетел еще один рейс с казахстанцами
Фото: пресс-служба МИД РК
Из польского города Катовице в Казахстан вылетел шестой репатриационный рейс. На борту находятся 14 пассажиров, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Министерства иностранных дел РК, 16 марта в 15:45 вылетел шестой репатриационный рейс из Катовице (Польша) в Казахстан.
Самолет планирует приземлиться в Алматы. На борту находятся 14 пассажиров. Пресс-служба МИД РК
Таким образом, из Украины вывезено 836 человек, из них 690 вернулись в Казахстан репатриационными самолетами.