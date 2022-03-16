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Законодательство РК
17:17 16.03.2022

Токаев подписал поправки в соглашение по защите конфиденциальной информации в ЕЭК

ратификация соглашения Фото: primerminister.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, которым вносятся изменения в Соглашение по защите конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение в рамках ЕЭК, сообщает Zakon.kz.

Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года» направлен на приведение текста соглашения в соответствие с договором о Евразийском экономическом союзе путем внесения изменений редакционного характера.

К примеру, слово «стороны» меняют на «государства-члены», «единые» – на «общие», «сотрудники» – на «должностные лица».

В целом принятое соглашение регулирует порядок обращения с конфиденциальной информацией и регламентирует ответственность сотрудников комиссии за ее разглашение при получении.

Ранее отмечалось, что с момента формирования Евразийской экономической комиссии как постоянно действующего регулирующего органа ЕАЭС прошло почти 10 лет. За этот период для стран ЕАЭС созданы благоприятные условия для функционирования единой политики в части совершенствования антимонопольного законодательства.

Комиссия в рамках реализации новых полномочий по контролю за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках запрашивает и получает необходимую информацию, в том числе конфиденциальную, от органов государственной власти, юридических и физических лиц, за исключением информации, относящейся к государственной тайне.

Лариса Черненко
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