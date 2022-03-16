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17:32 16.03.2022

Новое деление областей позволит по-новому решать имеющиеся в них проблемы – эксперт

комментарий эксперта по созданию новых областей Фото: primerminister.kz
Появление новых областей окажет благоприятное воздействие на социально-экономическое развитие административных центров, считает ведущий эксперт Центра АО «Институт экономических исследований» Азамат Саменов, передает Zakon.kz.

Он поделился своим мнением по поводу президентской программы политических реформ, озвученной главой государства в Послании, где говорилось об окончательном уходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.

Кроме того, прозвучал принцип «Сильные регионы – сильная страна».

Предложения главы государства о воссоздании трех областей – Абайской, Улытауской и Жетысуской – соответствуют текущим планам по усилению политической и экономической ответственности в регионах. Появление новых регионов приведет к изменениям в административно-территориальном делении государства. Теперь регионов в стране будет 20. Ведущий эксперт Центра экономических исследований Азамат Саменов

Эксперт отметил, что областной статус окажет благоприятное воздействие на социально-экономическое развитие административных центров новых областей, приток инвестиций и более эффективное решение местных проблем за счет более рационального территориально-административного деления.

В настоящее время в Карагандинской, ВКО и Алматинской областях проживает 4,8 млн человек (50% – в Алматинской области). При этом Карагандинская область является самой большой в стране по территории.

Азамат Саменов полагает, что новое деление областей позволит по-новому решать имеющиеся в них проблемы.

Во-первых, обновление текущих основных фондов в индустриальном регионе страны уже в рамках Улытауской и Карагандинской областей. Например, город Жезказган является моногородом, который получит безусловный импульс в статусе областного центра Улытауской области.Ведущий эксперт Центра экономических исследований Азамат Саменов

Во-вторых, считает он, развитие города Капшагая (который могут переименовать в Кунаев) как нового областного центра Алматинской области позволит, скорее всего, снизить демографическую нагрузку с мегаполиса страны — города Алматы (расстояние между городами – 79 км, а до Талдыкоргана – 267 км.).

При этом город Талдыкорган станет административным центром Жетысуской области, а местные органы власти смогут сконцентрироваться на решении местных проблем.

В-третьих, придание статуса областного центра Семею вновь созданной Абайской области будет соответствовать исторической справедливости и текущему положению дел в регионе. Так, численность населения города Семея (327 тыс. чел.) практически не уступает областному центру ВКО г. Усть-Каменогорску (333 тыс. чел.). Ведущий эксперт Центра экономических исследований Азамат Саменов

В Абайской области будет проживать около 661 тыс. человек, в Восточно-Казахстанской – более 700 тыс. чел.

В-четвертых, продолжил эксперт, новое территориальное деление позволит по-новому взглянуть на проблемы инфраструктурной обеспеченности регионов, в том числе и в отдаленных сельских территориях, на основе внедряемой в стране системы региональных стандартов.

Лариса Черненко
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