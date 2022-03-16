ДТП с участием полицейского авто произошло в Атырауской области – пострадали семь человек

Как уточнили в областном департаменте полиции, авария произошла 16 марта около 08:30.

На трассе Атырау – Индер автомобиль Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся со служебным автомобилем Skoda. В результате ДТП семь человек госпитализированы с различными телесными повреждениями. Пресс-служба ДП Атырауской области

Как отметили в ведомстве, для того, чтобы высвободить пассажиров из Toyota Camry, были задействованы сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям и полиции.