17:54 16.03.2022
ДТП с участием полицейского авто произошло в Атырауской области – пострадали семь человек
Фото: пресс-служба ДП Атырауской области
Семь человек пострадали в результате ДТП с участием полицейского автомобиля в Атырауской области, передает Zakon.kz.
Как уточнили в областном департаменте полиции, авария произошла 16 марта около 08:30.
На трассе Атырау – Индер автомобиль Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся со служебным автомобилем Skoda. В результате ДТП семь человек госпитализированы с различными телесными повреждениями.Пресс-служба ДП Атырауской области
Как отметили в ведомстве, для того, чтобы высвободить пассажиров из Toyota Camry, были задействованы сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям и полиции.