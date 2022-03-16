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17:54 16.03.2022

ДТП с участием полицейского авто произошло в Атырауской области – пострадали семь человек

атырауская область, дтп, пострадавшие Фото: пресс-служба ДП Атырауской области
Семь человек пострадали в результате ДТП с участием полицейского автомобиля в Атырауской области, передает Zakon.kz.

Как уточнили в областном департаменте полиции, авария произошла 16 марта около 08:30.

На трассе Атырау – Индер автомобиль Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся со служебным автомобилем Skoda. В результате ДТП семь человек госпитализированы с различными телесными повреждениями.Пресс-служба ДП Атырауской области

Как отметили в ведомстве, для того, чтобы высвободить пассажиров из Toyota Camry, были задействованы сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям и полиции.

Динара Халдарова
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