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ДТП с участием тепловоза произошло в Атырауской области

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 05:45 Фото: pixabay
4 июня в Атырауской области столкнулись автомобиль с тепловозом, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты "Ак Жайык", днем 4 июня автомобиль, которым управлял водитель 1990 года рождения, допустил столкновение с тепловозом. Инцидент произошел на железнодорожном переезде автодороги Атырау – Астрахань.

Издание сообщает, что жертв и пострадавших нет.

2 июня четверо алматинцев пострадали в серьезном ДТП.

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