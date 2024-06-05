ДТП с участием тепловоза произошло в Атырауской области
Фото: pixabay
4 июня в Атырауской области столкнулись автомобиль с тепловозом, сообщает Zakon.kz.
По данным газеты "Ак Жайык", днем 4 июня автомобиль, которым управлял водитель 1990 года рождения, допустил столкновение с тепловозом. Инцидент произошел на железнодорожном переезде автодороги Атырау – Астрахань.
Издание сообщает, что жертв и пострадавших нет.
2 июня четверо алматинцев пострадали в серьезном ДТП.
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