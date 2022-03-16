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18:08 16.03.2022

Гроза, снег и сильный ветер ожидаются в Казахстане

дорога Фото: Zakon.kz
В пяти областях страны объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz.

На западе, юге, востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с. В Жезказгане – ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 18 м/с.

На юге Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На юго-западе области – туман. Днем на севере, востоке области – низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, днем на севере, северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В горных и предгорных районах – туман, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере области, в горных и предгорных районах 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром 18 марта ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 17 марта временами гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На большей части Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег), в центре и на севере области – гололед. Сохраняется ветер северо-восточный, северный, в центре и на севере области 15-20 м/с. В Кызылорде ветер северо-восточный, северный 9-14, порывы 15-20 м/с.

На юге, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный, на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с. В Актобе ветер восточный, северо-восточный, ночью ожидаются порывы 16 м/с.

Елена Беляева
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