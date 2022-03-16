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18:40 16.03.2022

В Казахстане задержали россиянку, находившуюся в розыске за убийство 25 лет

задержана россиянка за убийство Фото: ДП на транспорте
Транспортные полицейские Казахстана задержали гражданку России, которая находилась в межгосударственном розыске 25 лет, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев, она находилась в розыске за совершенное убийство.

По его словам, сотрудники Управления криминальной полиции департамента и линейного отдела полиции на станции «Караганда-Сортировочная» 10 марта в Сатпаеве задержали 56-летнюю гражданку Российской Федерации.

Установлено, что женщина разыскивалась УМВД России по Челябинской области. С 1997 года она находилась в межгосударственном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»).Начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев

По этой статье грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

Задержанная арестована, решается вопрос о ее экстрадиции.

По словам Бекиева, за семь дней ОПМ «Розыск» и «Мигрант» сотрудниками Департамента полиции на транспорте задержаны 11 преступников, в том числе 10 лиц, объявленных в розыск правоохранительными органами стран-участников СНГ.

Лариса Черненко
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