Токаев побеседовал с Мирзиёевым о расширении региональной кооперации

Как сообщает Акорда, главы государств обсудили перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства с акцентом на укрепление торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, расширение региональной кооперации.

Особое внимание было уделено эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Шавката Мирзиёева в Казахстан, а также тесной координации усилий, направленных на минимизацию негативного влияния внешнеэкономической конъюнктуры.

В завершение президенты обменялись поздравлениями по случаю праздника Наурыз.