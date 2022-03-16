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18:56 16.03.2022

Токаев побеседовал с Мирзиёевым о расширении региональной кооперации

главы государств Фото: akorda.kz
Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, главы государств обсудили перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства с акцентом на укрепление торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, расширение региональной кооперации.

Особое внимание было уделено эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Шавката Мирзиёева в Казахстан, а также тесной координации усилий, направленных на минимизацию негативного влияния внешнеэкономической конъюнктуры.

В завершение президенты обменялись поздравлениями по случаю праздника Наурыз.

Елена Беляева
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