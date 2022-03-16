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19:30 16.03.2022

Россию исключили из Совета Европы

Россию исключили из СЕ Фото: Zakon.kz
Россия официально исключена из Совета Европы (СЕ). Соответствующее решение анонимным голосованием принял комитет министров организации, передает Zakon.kz.

Страна перестает быть членом СЕ с 16 марта, сообщает ТАСС.

На внеочередном заседании сегодня утром КМСЕ в рамках процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, постановил, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня после 26 лет участия в работе организации.Комитет министров СЕ

МИД России 10 марта заявил о необратимом разрушении Совета Европы и объявил о прекращении участия России в организации. В министерстве, объясняя позицию Москвы, назвали СЕ площадкой для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования.

Россия вступила в Совет Европы в феврале 1996 года. Спустя два года страна ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, подтвердив приверженность принципам гуманизма и демократии.

Лариса Черненко
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