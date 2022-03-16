В Алматы инициировали молодежное движение «Жаңа Қазақстан»

Предприниматель и меценат Сарымбек Тау отметил, что страна сейчас находится в сложной ситуации, и президенту требуется поддержка со стороны граждан его нового курса.

В настоящее время во всем мире сложная ситуация. Сегодня президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выступил с Посланием народу Казахстана «Новый Казахстан: Путь обновления и возрождения». Я задаюсь вопросом: «Что мы можем сделать в этом случае?». Каждый казахстанец должен вовлекаться, – сказал Сарымбек Тау.

Предприниматель отметил, что совместно с соратниками он принял решение о создании общественного движения, которое начнет работать со студентами вузов. Причем не только в южной столице. Движение будет ждать предложений от молодежи, чтобы сделать организацию более живой и интересной для них. Тау уточнил, что обсуждение формата объединения также состоится во время встречи с молодежью.

18 марта этого года мы организуем встречу с молодыми на «Алматы Арене». На встречу приглашены спикеры из разных областей. Были приглашены звезды эстрады, – сообщил предприниматель.

Фото: молодежное движение «Жаңа Қазақстан»

В пресс-конференции также приняли участие представитель творческой молодежи Ондасын Кулумбет, основательница студенческого движения G-38 Айсулу Ерниязова, известный профессиональный боксер Жанкош Тураров, проректор КазНУ им. аль-Фараби Алия Масалимова, проректор КазНПУ им. Абая Шынгыс Нурланов, проректор КБТУ Екатерина Смолякова, а также проректор МОК (КазГАСА) Кайыржан Мендигалиев.