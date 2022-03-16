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22:55 16.03.2022

Число заболевших коронавирусом в мире вновь растет – ВОЗ

коронавирус Фото: Zakon.kz
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в последние недели в мире отмечается рост числа заболевших COVID-19, передает Zakon.kz.

Как говорит глава ВОЗ, особый рост отмечен в Азии. По его словам, в первую очередь это происходит там, где были отменены меры по борьбе с распространением коронавируса, пишет rg.ru.

По мнению Гебрейесуса, этого следовало ожидать.

Ранее генеральный директор ВОЗ уже предупреждал, что пандемия коронавируса в мире далека от завершения. По его словам, вирус продолжит эволюционировать.

Елена Беляева
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