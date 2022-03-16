Число заболевших коронавирусом в мире вновь растет – ВОЗ

Как говорит глава ВОЗ, особый рост отмечен в Азии. По его словам, в первую очередь это происходит там, где были отменены меры по борьбе с распространением коронавируса, пишет rg.ru.

По мнению Гебрейесуса, этого следовало ожидать.

Ранее генеральный директор ВОЗ уже предупреждал, что пандемия коронавируса в мире далека от завершения. По его словам, вирус продолжит эволюционировать.