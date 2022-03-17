Около 70 человек пострадали в результате мощного землетрясения в Японии

Как пишет ТАСС, около 130 тыс. домов в префектурах Фукусима и Мияги остаются без света. Подача электроэнергии в восточных префектурах, включая Токио, восстановлена.

Из-за землетрясения магнитудой 7,3 у Фукусимы была объявлена угроза цунами высотой до 1 м. К настоящему времени волны высотой 20-30 см были зафиксированы в префектуре Мияги.

Сейсмологи предупреждают о повторных толчках в течение недели.