00:46 17.03.2022
Около 70 человек пострадали в результате мощного землетрясения в Японии
Фото: Zakon.kz
Власти сообщают, что на северо-востоке страны погиб один человек и еще 69 пострадали. О каких-либо серьезных разрушениях пока информации нет, передает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, около 130 тыс. домов в префектурах Фукусима и Мияги остаются без света. Подача электроэнергии в восточных префектурах, включая Токио, восстановлена.
Из-за землетрясения магнитудой 7,3 у Фукусимы была объявлена угроза цунами высотой до 1 м. К настоящему времени волны высотой 20-30 см были зафиксированы в префектуре Мияги.
Сейсмологи предупреждают о повторных толчках в течение недели.
Мощное землетрясение произошло на северо-востоке Японии
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