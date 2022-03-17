Пыльная буря из пустыни Сахара накрыла Испанию и часть Европы

Служба мониторинга атмосферы Copernicus Европейского союза заявила, что отслеживает большую массу пыли, которая ухудшила качество воздуха на больших территориях Испании, Португалии и Франции, пишет rg.ru.

Эксперты, в том числе национальной метеорологической службы Испании, охарактеризовали это событие как «экстраординарное» из-за количества пыли в воздухе.

Власти ряда государств рекомендовали гражданам носить маски для лица, которые все еще широко используются из-за пандемии, и избегать прогулок на свежем воздухе, особенно тем, кто страдает респираторными заболеваниями.

Национальная метеорологическая служба Швейцарии MeteoSwiss сообщила, что ураган регулярно несет с собой пыль из Сахары. Небо над Женевой было окрашено в желтовато-оранжевый цвет, а синоптики предсказали, что оно останется таким в течение нескольких дней.

Сербская столица Белград покрыта толстым слоем желтоватой пыли. В городе зафиксировано «опасное» качество воздуха. Экологи говорят, что это результат облака пыли, а также постоянных проблем с загрязнением воздуха в Сербии. Облако пыли из Сахары достигло Лондона и юго-востока Англии, и часть ее осела на окнах домов и ветровых стеклах автомобилей.