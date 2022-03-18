Кокпар, аламан байга, кыз куу – национальные игры казахского народа

Кокпар – казахская национальная игра, проверка на силу, меткость, ловкость и, конечно, умение держаться в седле. Правила таковы: в центре поле, на расстоянии 20-30 метров от участников, бросается туша барана. Цель игроков из одной команды – удержать тушу и забросить ее в казандык команды противника.

Кыз куу – национальная игра, в которой участвуют девушки и парни, состоит из двух раундов. В первом раунде юноша мчится вдогонку за девушкой. Если догонит, то поцелует ее. Во втором раунде все наоборот – девушка скачет за парнем. Если догонит, то ударит его камчой.

Орамал – одному из участников дается завязанный в узел платок. Вокруг водящего собирается круг из участников. На счет «три!» водящего все участники разбегаются. Цель водящего – поймать участника с платком, коснуться его плеча и забрать платок. В момент догонялок носитель платка имеет право передать его другому участнику, а тот другому и так далее. Участник, которого поймали, должен выполнить любое желание водящего.

Сбивание тымака – игра, в которой может принять участие тот, кто умеет держаться в седле. На шест, который не превышает рост всадника, помещается головной убор – тымак. Участнику показывают место, где находится тымак, затем завязывают глаза и дают в руки камчу. После этого наездника крутят на одном месте, а затем отпускают, чтобы тот сбил тымак с шеста. Если участник не сбил головной убор с трех попыток, то он должен доказать, что имеет право на еще одну попытку – спеть песню.

Аламан байга – испытание для наездников и лошадей. Это конное состязание, скачки на длинные и сверхдлинные дистанции. Раньше казахам необходимо было готовить лошадей к длинным переходам во время кочевания, а также, чтобы определить самых выносливых скакунов. Таким образом, с течением времени эта традиция превратилась в национальную игру.