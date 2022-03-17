Около 400 бронежилетов, предназначавшихся украинцам, украли в Нью-Йорке

Около 400 бронежилетов, предназначавшихся для отправки в Украину, похитили из здания НКО в Нью-Йорке, жилеты не найдены, сообщает РИА Новости.

Сегодня примерно в 9:19 мы выехали на вызов – сообщили о краже по адресу 203 Вторая авеню. Когда сотрудники прибыли на адрес, им сообщили, что около 400 пуленепробиваемых жилетов были похищены из здания. Полиция Нью-Йорка

Жилеты находились в НКО Ukrainian Congress Committee of America. Их пожертвовал Офис шерифа округа Саффолк.