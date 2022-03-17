06:06 17.03.2022
Около 400 бронежилетов, предназначавшихся украинцам, украли в Нью-Йорке
Фото: pixabay
Ведется расследование по краже бронежилетов. Их пожертвовал Офис шерифа округа Саффолк, сообщает Zakon.kz.
Около 400 бронежилетов, предназначавшихся для отправки в Украину, похитили из здания НКО в Нью-Йорке, жилеты не найдены, сообщает РИА Новости.
Сегодня примерно в 9:19 мы выехали на вызов – сообщили о краже по адресу 203 Вторая авеню. Когда сотрудники прибыли на адрес, им сообщили, что около 400 пуленепробиваемых жилетов были похищены из здания.Полиция Нью-Йорка
Жилеты находились в НКО Ukrainian Congress Committee of America. Их пожертвовал Офис шерифа округа Саффолк.