Мир

В банк Нью-Йорка ворвался олень и устроил переполох

Полицейские Нью-Йорка обнаружили в банке оленя, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 04:24 Фото: pixabay
В Ридже округа Саффолк, штата Нью-Йорк олень ворвался в здание банка, сообщает Zakon.kz.

Правоохранители на месте увидели разбитое стекло. Внутри банка находился не грабитель, а олень, пытавшийся выбраться из ловушки.

Судя по видео, перепуганное животное перепрыгивало через столы, а также билось рогами о различные преграды. Полицейским удалось аккуратно вывести нарушителя спокойствия из здания. В операции по вызволению дикого животного из ловушки участвовали пять сотрудников полиции.

22 января кадры с места происшествия опубликовали в соцсетях отделения полиции Саффолка.

"В 2026 году олень в банке уже никого не удивляет, особенно в кредитном отделе", – отметил в комментариях интернет-пользователи.

20 января консалтинговая фирма Brand Finance выпустила рейтинг самых дорогих брендов мира. Более половины наиболее ценных брендов оказались из США.

Фото Алия Абди
Алия Абди
