В банк Нью-Йорка ворвался олень и устроил переполох

В Ридже округа Саффолк, штата Нью-Йорк олень ворвался в здание банка, сообщает Zakon.kz.

Правоохранители на месте увидели разбитое стекло. Внутри банка находился не грабитель, а олень, пытавшийся выбраться из ловушки.

Судя по видео, перепуганное животное перепрыгивало через столы, а также билось рогами о различные преграды. Полицейским удалось аккуратно вывести нарушителя спокойствия из здания. В операции по вызволению дикого животного из ловушки участвовали пять сотрудников полиции.

22 января кадры с места происшествия опубликовали в соцсетях отделения полиции Саффолка.

Officers responding to a burglary alarm at a Ridge bank were met with an unexpected intruder when a buck crashed through a window.



As the deer attempted to escape officers were able to safely lasso the animal and guide him to freedom.



Thanks to Seventh Precinct officers. pic.twitter.com/AQOr56nDF1 — Suffolk County Police Department (@SCPDHq) January 22, 2026

"В 2026 году олень в банке уже никого не удивляет, особенно в кредитном отделе", – отметил в комментариях интернет-пользователи.

