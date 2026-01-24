В банк Нью-Йорка ворвался олень и устроил переполох
Правоохранители на месте увидели разбитое стекло. Внутри банка находился не грабитель, а олень, пытавшийся выбраться из ловушки.
Судя по видео, перепуганное животное перепрыгивало через столы, а также билось рогами о различные преграды. Полицейским удалось аккуратно вывести нарушителя спокойствия из здания. В операции по вызволению дикого животного из ловушки участвовали пять сотрудников полиции.
22 января кадры с места происшествия опубликовали в соцсетях отделения полиции Саффолка.
Officers responding to a burglary alarm at a Ridge bank were met with an unexpected intruder when a buck crashed through a window.— Suffolk County Police Department (@SCPDHq) January 22, 2026
As the deer attempted to escape officers were able to safely lasso the animal and guide him to freedom.
Thanks to Seventh Precinct officers. pic.twitter.com/AQOr56nDF1
"В 2026 году олень в банке уже никого не удивляет, особенно в кредитном отделе", – отметил в комментариях интернет-пользователи.
