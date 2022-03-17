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06:41 17.03.2022

Землетрясение в Японии: двое погибли, более 120 пострадали

Землетрясение Фото: pixabay
Землетрясение привело к отключению электроэнергии более чем в двух миллионах домохозяйств и нарушило железнодорожное сообщение, сообщает Zakon.kz.

В результате землетрясения магнитудой 7,4 на северо-востоке Японии погибли два человека, более 120 получили ранения, сообщает телеканал NHK.

Сотни людей, проживающих вдоль побережья в Фукусиме и Мияги, эвакуированы в убежища. Сообщается о двух погибших и более 120 пострадавших.

Также поступили сообщения о повреждениях конструкций и пожарах. Землетрясение привело к отключению электроэнергии более чем в двух миллионах домохозяйств и нарушило железнодорожное сообщение.

Скоростной поезд Тохоку Синкансэн сошел с рельсов между станциями Фукусима и Широисидзао. Никто из 75 пассажиров и трех членов экипажа, находившихся на борту, не пострадал. Восточно-Японская железнодорожная компания заявила, что с рельсов сошли 16 из 17 вагонов.

Ранее метеорологи предупредили об угрозе цунами в Японии после землетрясения и призвали жителей не приближаться к береговой линии.

По имеющейся информации, очаг землетрясения залегал на глубине 33 км в 66 км к северо-востоку от побережного поселка Намиэ в префектуре Фукусима.

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