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07:48 17.03.2022

Кукушкин проиграл в первом круге турнира в США

теннисист Казахстан Фото: Instagram/kukushkin_mikhail
Ранее в квалификации Михаил Кукушкин победил японца Го Соэда (275-е) – 6:2, 6:0 – и итальянца Томаса Фаббиано – 6:3, 6:2, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (154-е место в рейтинге ATP) потерпел поражение в первом круге турнира в Финиксе (США), сообщает Sports.kz

Он уступил в трех сетах французу Ришару Гаске (81-е). Кукушкин на тай-брейке выиграл первый сет – 7:6, однако затем разгромно проиграл второй и третий – 1:6, 1:6. Таким образом, казахстанец завершил выступление на турнире.

Ранее в квалификации Михаил Кукушкин победил японца Го Соэда (275-е) – 6:2, 6:0 – и итальянца Томаса Фаббиано – 6:3, 6:2.

Призовой фонд турнира в Финиксе составляет 159 360 долларов. Победитель заработает 21 600 долларов, а также получит 125 очков рейтинга.

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