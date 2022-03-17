78 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 марта 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 78 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 8,
в Алматы – 33,
в Шымкенте – 1,
в Акмолинской области – 2,
в Актюбинской области – 1,
в Алматинской области – 0,
в Атырауской области – 1,
в ВКО – 11,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 1,
в Карагандинской области – 3,
в Костанайской области – 5,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 1,
в Павлодарской области – 1,
в СКО – 9,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 304 723 случая.
509 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 2,
в Алматы – 48,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 4,
в Актюбинской области – 25,
в Алматинской области – 135,
в Атырауской области – 12,
в ВКО – 19,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 185,
в Карагандинской области – 27,
в Костанайской области – 32,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 6,
в СКО – 14,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 283 129 человек.