78 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 78 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 8,

в Алматы – 33,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 2,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 0,

в Атырауской области – 1,

в ВКО – 11,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 3,

в Костанайской области – 5,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 1,

в СКО – 9,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 723 случая.

509 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 2,

в Алматы – 48,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 4,

в Актюбинской области – 25,

в Алматинской области – 135,

в Атырауской области – 12,

в ВКО – 19,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 185,

в Карагандинской области – 27,

в Костанайской области – 32,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 6,

в СКО – 14,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 283 129 человек.