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08:00 17.03.2022

78 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией в республике уменьшилось на семь человек. Ни одного случая не выявили в трех областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 78 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 8,

  • в Алматы – 33,

  • в Шымкенте – 1,

  • в Акмолинской области – 2,

  • в Актюбинской области – 1,

  • в Алматинской области – 0,

  • в Атырауской области – 1,

  • в ВКО – 11,

  • в Жамбылской области – 1,

  • в ЗКО – 1,

  • в Карагандинской области – 3,

  • в Костанайской области – 5,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 1,

  • в Павлодарской области – 1,

  • в СКО – 9,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 723 случая.

509 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 2,

  • в Алматы – 48,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 4,

  • в Актюбинской области – 25,

  • в Алматинской области – 135,

  • в Атырауской области – 12,

  • в ВКО – 19,

  • в Жамбылской области – 0,

  • в ЗКО – 185,

  • в Карагандинской области – 27,

  • в Костанайской области – 32,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 6,

  • в СКО – 14,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 283 129 человек.

Данияр Кунафин
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