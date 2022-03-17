Андрей Голубев впервые в карьере сыграет в полуфинале Мастерса

Казахстанско-немецкий тандем в третьем круге парных игр обыграл хозяев турнира, американцев Тэйлора Фрица и Томми Пола – 6:4, 7:6 (7:3). Теперь в полуфинале Андрей и Александр ждут победителей встречи Джон Изнер/Джек Сок (США) – Филисиано Лопес (Испания)/Стефанос Циципас (Греция).

До этого Андрей Голубев ни разу не играл в полуфиналах Мастерса. Напомним, он единственный казахстанец, оставшийся в мужской сетке данного турнира. А в женской части соревнований продолжает борьбу Елена Рыбакина. На 17 марта у нее назначен матч с Марией Саккари из Греции.

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