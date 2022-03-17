В армию призовут более 34 тысяч казахстанцев в 2022 году

Так, акимам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента поручено организовать:

работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва в марте – июне и сентябре – декабре 2022 года граждан мужского пола в количестве 34 668 человек в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва; медицинское обеспечение призывных пунктов.

Министерствам обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям РК предписано возместить расходы на перевозку граждан, призванных на срочную воинскую службу, а также уволенных в запас военнослужащих срочной воинской службы производить непосредственно организациям, осуществляющим перевозку, по предъявленным ими счетам в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете.

Постановление вступает в силу с 11 марта 2022 года.