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Право

Сколько казахстанцев призовут в армию в 2025 году

Новобранец, новобранцы, солдат, солдаты, военнообязанный, военнообязанные, призыв на срочную воинскую службу, срочная военная служба, армия, военная присяга, принести военную присягу, присяга, торжественная церемония приведения к военной присяге, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 10:26 Фото: Дмитрий Дегтярев
Принято постановление правительства РК от 20 февраля 2025 года "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан РК на срочную воинскую службу в марте-июне и сентябре - декабре 2025", сообщает Zakon.kz

 Так, акимам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента предписано организовать:

  • работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва в марте - июне и сентябре - декабре 2025 года граждан мужского пола в количестве 42 098 человек в возрасте от 18-ти до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва;
  • медицинское обеспечение призывных пунктов.

Министерству внутренних дел РК предписано организовать усиленное дежурство сотрудников органов внутренних дел в местах сбора и отправки в войска призывников.

В свою очередь Министерству транспорта РК – обеспечить перевозку уволенных в запас военнослужащих срочной воинской службы и граждан, призванных на воинскую службу в Вооруженные силы РК, МВД РК, МЧС РК, КНБ РК, Службу государственной охраны РК, по заявкам Министерства обороны РК.

Министерствам обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям – возмещение расходов на перевозку граждан, призванных на срочную воинскую службу, а также уволенных в запас военнослужащих срочной воинской службы производить непосредственно организациям, осуществляющим перевозку, по предъявленным ими счетам в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

13 февраля 2025 года глава государства подписал указ об очередном призыве граждан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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