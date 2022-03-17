Врач перечислила симптомы опасной болезни, маскирующейся под COVID-19

До пандемии COVID-19 медики при появлении респираторных симптомов должны были выяснить, является ли болезнь обычным ОРВИ или это грипп. После 2020 года COVID-19 практически вытеснил эти две группы вирусов. Но теперь, когда пандемия, можно сказать, сходит на нет, человечество вновь должно вспомнить, что заразиться воздушно-капельным путем можно не только COVID-19, гриппом или ОРВИ.

При COVID-19, так же как и при туберкулезе, поражаются легкие, бывают признаки кашля, температуры, одышки, в некоторых случаях – кровохаркание. То есть, клинически туберкулез не отличается от коронавирусной инфекции. Разницу дообследования можно узнать только по анализам: по забору мокроты и по ПЦР-тесту. При COVID-19 кашель может возникнуть не сразу. Вначале появляются температура и одышка, тогда как при туберкулезе при всех вышеперечисленных симптомах дополняется кашель, который имеет первые и главные признаки, здесь сразу повреждаются легкие. Врач-фтизиопульмонолог поликлиники ГКБ №7 Алматы Карагоз Утемуратова

Из-за того, что возбудители туберкулеза и COVID-19 разные по своей природе, лечение вызванных ими заболеваний отличается по способу и продолжительности.

Коронавирусная инфекция лечится 2-3 недели, максимум – месяц. Туберкулез лечится очень долго – от 18 месяцев до трех лет. При КВИ больной получает только 1-2 таблетки и, возможно, инъекции, при туберкулезе – 1-2 противобактериальных укола и плюс к этому 20-25 таблеток в день на протяжении долгого времени. Карагоз Утемуратова

Осмотр пациентов с подозрением на туберкулез проводится так же, как и при COVID-19, в специальном фильтр-кабинете и фтизиокабинете, где проводится забор мокроты. Эти кабинеты располагаются отдельно от общего входа. Здесь проводится первичная диагностика пациента с признаками КВИ и тех, у кого отмечается кашель на протяжении более двух недель.

Туберкулез можно выявить четырьмя методами исследований: бактериологическим (микроскопическое исследование материала и культуральное исследование, т.е. посев материала);

молекулярно-генетическим экспресс-методом (GeneXpert, Хайн-тест);

рентгенологическим;

туберкулинодиагностикой (проба Манту).

Если у человека обнаруживаем туберкулез открытого типа, пациента госпитализируем в тубдиспансер, где он получает лечение три месяца, далее – амбулаторно. Если закрытого типа – пациент получает лечение амбулаторно. Раз в неделю они приходят к нам в поликлинику и получают таблетки в специальном контейнере, в котором прием таблеток распределен уже по дням, с учетом веса пациента. Карагоз Утемуратова

И туберкулез, и коронавирус передаются воздушно-капельным путем, поэтому необходимо соблюдать все меры безопасности.