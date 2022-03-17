В двух школах Абая открылись STEM-лаборатории

Благодаря современным комплексам дети смогут изучать основы логики, образовательную робототехнику, начало конструирования и программирования, познавать окружающий мир, знакомиться с законами физики, получать знания о химии, экологии, биологии и физиологии.

Цифровые STEM-лаборатории представляют собой уникальный инновационный образовательный комплекс, включающий в себя более 165 заданий, направленных как на творческое развитие учащихся, так и на закладку основ инженерного мышления.

В них входят 3D-принтеры, робо- и предметные наборы для изучения биологии, химии, физики и математики, а также графические калькуляторы и конструкторы CoolTool, позволяющие собрать до четырех станков, таких как лобзик, погодная станция, очки виртуальной реальности.

Лаборатории установили в учебных классах с комфортабельной мебелью и LED-экранами. Обучаться в этих кабинетах смогут дети от 12 лет и старше. В будущем они смогут самостоятельно собрать ноутбук, изучить языки программирования, развить логическое и инженерное мышление.

Открытие лабораторий состоялось 14 марта.

Школы выбраны неслучайно, здесь учатся дети наших работников. Надеемся, что новое оборудование поможет им получить необходимые знания и поступить в лучшие университеты страны и зарубежья. Наша компания активно сотрудничает и с местными вузами. Также у нас есть программа, которая позволяет отправлять детей на обучение за границу. Уже в ближайшем будущем мы активируем эти проекты. Этот подарок не будет разовой акцией, – отметил исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Алишер Абенов.

Фото: «АрселорМиттал Темиртау»

Абайские школьники с интересом приступили к занятиям в новых лабораториях.

Мне бы очень хотелось заниматься конструированием и рассматривать объекты под микроскопом. И, конечно, опробовать 3D-очки, это интересно и увлекательно. Мой любимый предмет в школе – математика. Эта наука мне пригодится в жизни. Думаю, что благодаря этой лаборатории я смогу лучше ее понять, – говорит ученик 6 «А» класса школы-лицея № 14 Даниил Бабаев.

Лаборатории принесут пользу не только детям, но и помогут повысить квалификацию учителям, уверена директор школы-лицея № 14 Натаван Абушова.

Лаборатория позволит повысить функциональную грамотность и педагогов-новаторов, а также увеличить компетентность в вопросах цифровизации, – считает Натаван Абушова.