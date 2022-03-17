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10:57 17.03.2022

Twitter удалил более 50 тысяч фейковых материалов о событиях в Украине

фейковые публикации в twitter Фото: pixabay
Удаление материалов связано с выявлением большого потока контента с неточной информацией, в том числе со старыми видеороликами о прошлых конфликтах, которые выдавались за нынешнюю ситуацию в Украине, передает Zakon.kz.

Об этом заявила вице-президент Twitter по публичной политике Шинейд МакСуини.

Соцсети столкнулись с существенным увлечением объема контента, распространяемого с обманчивым, вводящим в заблуждение или неточным контекстом, в том числе видео старых конфликтов, которые выдаются как недавние. В соответствии с нашей политикой в отношении искусственно созданных и манипулируемых СМИ мы маркировали или удалили более 50 тыс. единиц разного рода информационного материала. Шинейд МакСуини

Она также отметила, что в компании отслеживают недостоверное поведение и другие нарушения правил социальной сети, поэтому с начала конфликта компания удалила более 75 тыс. учетных записей за нарушение политики манипулирования платформой и спама.

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