Twitter удалил более 50 тысяч фейковых материалов о событиях в Украине

Об этом заявила вице-президент Twitter по публичной политике Шинейд МакСуини.

Соцсети столкнулись с существенным увлечением объема контента, распространяемого с обманчивым, вводящим в заблуждение или неточным контекстом, в том числе видео старых конфликтов, которые выдаются как недавние. В соответствии с нашей политикой в отношении искусственно созданных и манипулируемых СМИ мы маркировали или удалили более 50 тыс. единиц разного рода информационного материала. Шинейд МакСуини

Она также отметила, что в компании отслеживают недостоверное поведение и другие нарушения правил социальной сети, поэтому с начала конфликта компания удалила более 75 тыс. учетных записей за нарушение политики манипулирования платформой и спама.