Ренат Гайсин: Молодежи нужны правильные кумиры
Ренат Гайсин исполняет свои произведения на фортепиано, аккордеоне, гитаре и мелодике. Говорит, что очень любит ударные инструменты и бас-гитару, но решать, владеет ли он игрой на этих инструментах, должна, по его мнению, публика. Гайсин считает неправильным, когда его называют мультиинструменталистом, он говорит, что человек, владеющий инструментом, должен делать это на высочайшем уровне.
В понимании Рената Гайсина композиторская школа – это не только знания и образование, но и опыт. Он до сих пор не считает себя большим композитором, несмотря на то, что является автором музыки ко многим казахстанским фильмам, работает над саундтреками для зарубежных проектов в Великобритании, Германии, США, Канаде. Кроме того, Ренат Гайсин написал огромное количество произведений и аранжировок для артистов и коллективов из Казахстана и России.
Музыкант признается, что для него самым большим счастьем будет, если его произведения будут популярными на протяжении многих лет у будущих поколений. По сути, это и есть мечта любого композитора — создать хиты, которые останутся в народе.
Один из знаковых альбомов для меня – «Отан ана», который мы сделали с Батырханом Шукеновым. Я горжусь им, для меня это знак качества, та работа, которая была для меня особенной, исторической. Я люблю радоваться за качественно сделанную работу. Счастье слушателя, зрителя – подарок для любого творческого человека.Ренат Гайсин
Если бы мои родители не отдали меня в музыкальную школу, не хотели бы, чтобы я рос профессионально, я бы не стал тем музыкантом, которым являюсь на данный момент. Все благодаря родителям, они должны вовремя распознать талант у своего ребенка. Мой отец ушел из жизни 12 лет назад. Ему я очень обязан и благодарен, отец – это самый важный человек в моей жизни. Он мне всегда говорил: «Если ты чего-то по-настоящему хочешь, это обязательно сбудется». Нужно хотеть.Ренат Гайсин
Получать вдохновение помогала и советская система организации обучения. Например, существовала практика, когда выдающиеся музыканты со всего СССР приезжали в отдаленные от центра города с концертами. Ренату Гайсину запомнилось, как он, будучи 7-летним учеником, в 1986 году попал в родной школе в Атырау на живой концерт и творческую встречу с алматинским профессором, трубачом-виртуозом Юрием Клушкиным. Подобные встречи с выдающимися музыкантами оставляют у детей невероятные воспоминания, и даже повзрослев, человек будет с теплотой вспоминать такие фрагменты из прошлого.
Немалую роль в становлении юного музыканта сыграло участие в музыкальных конкурсах. Ренат Гайсин проходил через детские фестивали и конкурсы, участвовал во многих взрослых конкурсах международного формата. Конкурс «Әнші балапан» в 1992 году стал первым в карьере для Рената. Тогда ему было 13 лет, он был учеником музыкальной школы в родном Атырау и участвовал в составе детской группы.
Следующим конкурсом для Гайсина стал «Жас Канат», где благодаря знаменитым продюсерам Мурату Иргалиеву и Александру Пономареву он принял участие как композитор и аранжировщик. Далее последовал конкурс «Азия Дауысы», а после – множество международных конкурсов в Европе и США.
Недавно дома перебирал все свои дипломы лауреата и насчитал, что их у меня больше 20. Конкурсы – это важная ступень в жизни музыканта. Неважно, выигрывает он на них или нет, участие – огромный опыт.Ренат Гайсин
Сегодня композитор является экспертом первого республиканского детско-юношеского конкурса домбристов «Домбыра-Дастан».
Дети с воодушевлением приходят на конкурс, хотят выступить, потому что перед ними в жюри – мэтры. Члены жюри Айгуль Улкенбаева, Абылай Тлепбергенов, Канат Саденов для этих детей по-настоящему кумиры. Ребенку много не нужно. Если ему его кумир говорит: «Ты молодец! Ты вырастешь большим музыкантом!», это огромная мотивация для ребенка, приравненная по ощущениям к выигрышу, вне зависимости от результата. Ренат Гайсин
В творческом наследии Гайсина есть и произведения для домбры, их у него несколько. Через них композитор высказывает свои мысли. Гайсин не пишет традиционные кюи, но создал ряд мелодий для этого казахского инструмента, которые любит исполнять вместе со своим соратником домбристом Асылбеком Енсеповым.
Ренат Гайсин вспомнил, как он ориентировался на кумиров своего детства и рос в творчестве.
У меня в детстве висели плакаты с Алибеком Днишевым, Розой Рымбаевой с группой Арай, А’Студио. У меня в комнате была энергетика этих творческих людей через их портреты. Был плакат с тремя тенорами – Лучано Паваротти, Хосе Каррерасом и Пласидо Доминго, плакат Джеймса Кэмерона, Мартина Скорсезе. Были книги, посвященные кино, я их с удовольствием читал. Смотря на все это, я наполнялся энергетикой, видел ориентиры для себя в лице этих больших музыкантов. Я считаю, что у детей и подростков должны быть такие кумиры.Ренат Гайсин
Гайсин отметил, что у нынешнего молодого поколения кумиров такого уровня почти нет, они ориентируются на однодневных звезд TikTok и Instagram. Пройдет месяц, год и их нет. Поэтому и те, кто от них фанатеет, не стремятся к чему-то вечному.
Помню, один из первых моих плакатов в детстве – портрет Стиви Уандера. Так получилось, что я за свою жизнь посетил 8 концертов Стиви Уандера. Я мечтал об этом, и моя мечта сбылась. Были плакаты Розы Рымбаевой, А’Студио – сейчас я с ними часто сотрудничаю. То есть мои кумиры стали моими учителями и друзьями. Смотря на кумира, у человека просыпается желание делать что-то, расти, работать и оставлять после себя наследие. И это работает не только в музыке, но и в журналистике, литературе, спорте, изобразительном искусстве, кино. Я очень хочу, чтобы у нашей молодежи были правильные, крутые кумиры. Это дает огромную мотивацию.Ренат Гайсин
Ренату Гайсину особенно сильно запомнилось благословление от народной артистки СССР певицы Розы Баглановой, которой в этом году исполнилось бы 100 лет.
Для меня это важный с эмоциональной точки зрения фрагмент истории. Приехав в Алматы, я работал в здании Казахконцерта на студии Мурата Кусаинова, руководителя группы «Дос Мукасан». Всевышний одарил меня знакомством со светлыми, добрыми людьми. Я за это всегда буду благодарен Всевышнему. Работал с легендарным Таскыном Окаповым, работал с такими мэтрами, как Ескендир Хасангалиев, Кенес Дюсекеев, Шомишбай Сариев, Абдрахман Асылбеков, Ибрагим Исаев. Они ушли из жизни, но оставили свой след как в культуре Казахстана, так и в моем мировоззрении. Батырхан Шукенов, Роза Рымбаева, Байгали Серкебаев, Нагима Ескалиева, Еркеш Шакеев, Куат Шілдебаев, Бейбит Оралұлы и многие другие мэтры — я считаю их своими дорогими учителями, сильно повлиявшими на мое творчество. Это люди, которых я люблю, уважаю и благодарен им за то, что они есть в моей жизни.Ренат Гайсин
Гайсин, несмотря на работу в зарубежных проектах, чувствует и знает, что его сердце – здесь, в Казахстане.
Да, я примерно полгода бываю за границей, остальные полгода – на Родине в Казахстане, но все равно доношу до каждого слушателя наши казахские ноты, заряженные энергетикой казахской культуры. Это мое кредо.Ренат Гайсин
Сегодня мечтой Рената Гайсина является передача опыта молодому поколению, детям.
Я не хочу говорить, что создам свою музыкальную школу или обучающий центр в ближайшее время, потому что ощущаю, что реализовал не весь свой потенциал. Я еще сам учусь и перенимаю опыт. Кстати, часто сотрудничаю с молодыми музыкантами и, наоборот, перенимаю опыт у них. У сегодняшней молодежи очень крутая энергетика, богатое воображение, крутые треки. Какой бы я дал совет? Важно любить то, чем ты занимаешься, знать творческий путь выдающихся музыкантов и очень важно по-настоящему любить тот инструмент, на котором ты играешь. Нет предела совершенству, поэтому никогда не останавливайтесь на достигнутом.Ренат Гайсин