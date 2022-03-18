Ренат Гайсин: Молодежи нужны правильные кумиры

Музыкант признается, что для него самым большим счастьем будет, если его произведения будут популярными на протяжении многих лет у будущих поколений. По сути, это и есть мечта любого композитора — создать хиты, которые останутся в народе.

В данный момент композитор пишет свой первый фортепианный концерт в классической форме и готовит к выходу двойной альбом «Романтические открытки» (цикл из 12 произведений для фортепиано в собственном исполнении).

В понимании Рената Гайсина композиторская школа – это не только знания и образование, но и опыт. Он до сих пор не считает себя большим композитором, несмотря на то, что является автором музыки ко многим казахстанским фильмам, работает над саундтреками для зарубежных проектов в Великобритании, Германии, США, Канаде. Кроме того, Ренат Гайсин написал огромное количество произведений и аранжировок для артистов и коллективов из Казахстана и России.

Если бы мои родители не отдали меня в музыкальную школу, не хотели бы, чтобы я рос профессионально, я бы не стал тем музыкантом, которым являюсь на данный момент. Все благодаря родителям, они должны вовремя распознать талант у своего ребенка. Мой отец ушел из жизни 12 лет назад. Ему я очень обязан и благодарен, отец – это самый важный человек в моей жизни. Он мне всегда говорил: «Если ты чего-то по-настоящему хочешь, это обязательно сбудется». Нужно хотеть. Ренат Гайсин

43-летний Ренат Гайсин начал свой путь в музыке с учебы в музыкальной школе в родном Атырау, далее были заграничная учеба и международные стажировки.

Получать вдохновение помогала и советская система организации обучения. Например, существовала практика, когда выдающиеся музыканты со всего СССР приезжали в отдаленные от центра города с концертами. Ренату Гайсину запомнилось, как он, будучи 7-летним учеником, в 1986 году попал в родной школе в Атырау на живой концерт и творческую встречу с алматинским профессором, трубачом-виртуозом Юрием Клушкиным. Подобные встречи с выдающимися музыкантами оставляют у детей невероятные воспоминания, и даже повзрослев, человек будет с теплотой вспоминать такие фрагменты из прошлого.

Немалую роль в становлении юного музыканта сыграло участие в музыкальных конкурсах. Ренат Гайсин проходил через детские фестивали и конкурсы, участвовал во многих взрослых конкурсах международного формата. Конкурс «Әнші балапан» в 1992 году стал первым в карьере для Рената. Тогда ему было 13 лет, он был учеником музыкальной школы в родном Атырау и участвовал в составе детской группы.

Следующим конкурсом для Гайсина стал «Жас Канат», где благодаря знаменитым продюсерам Мурату Иргалиеву и Александру Пономареву он принял участие как композитор и аранжировщик. Далее последовал конкурс «Азия Дауысы», а после – множество международных конкурсов в Европе и США.

Недавно дома перебирал все свои дипломы лауреата и насчитал, что их у меня больше 20. Конкурсы – это важная ступень в жизни музыканта. Неважно, выигрывает он на них или нет, участие – огромный опыт. Ренат Гайсин

Сегодня композитор является экспертом первого республиканского детско-юношеского конкурса домбристов «Домбыра-Дастан».

Дети с воодушевлением приходят на конкурс, хотят выступить, потому что перед ними в жюри – мэтры. Члены жюри Айгуль Улкенбаева, Абылай Тлепбергенов, Канат Саденов для этих детей по-настоящему кумиры. Ребенку много не нужно. Если ему его кумир говорит: «Ты молодец! Ты вырастешь большим музыкантом!», это огромная мотивация для ребенка, приравненная по ощущениям к выигрышу, вне зависимости от результата. Ренат Гайсин

В творческом наследии Гайсина есть и произведения для домбры, их у него несколько. Через них композитор высказывает свои мысли. Гайсин не пишет традиционные кюи, но создал ряд мелодий для этого казахского инструмента, которые любит исполнять вместе со своим соратником домбристом Асылбеком Енсеповым.

Ренат Гайсин вспомнил, как он ориентировался на кумиров своего детства и рос в творчестве.

У меня в детстве висели плакаты с Алибеком Днишевым, Розой Рымбаевой с группой Арай, А’Студио. У меня в комнате была энергетика этих творческих людей через их портреты. Был плакат с тремя тенорами – Лучано Паваротти, Хосе Каррерасом и Пласидо Доминго, плакат Джеймса Кэмерона, Мартина Скорсезе. Были книги, посвященные кино, я их с удовольствием читал. Смотря на все это, я наполнялся энергетикой, видел ориентиры для себя в лице этих больших музыкантов. Я считаю, что у детей и подростков должны быть такие кумиры. Ренат Гайсин