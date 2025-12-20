Так встречают настоящих кумиров: Темирлан Анарбеков неожиданно нагрянул в гости к детям

Голкипер "Кайрата" Темирлан Анарбеков стал для подрастающего поколения будущих футболистов кумиром, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствует реакция юных спортсменов на появление Темирлана на пороге их номера в гостинице.



Видео появилось в соцсетях. На нем казахстанский футболист, которого назвали лидером главного клубного турнира мира, неожиданно пришел к мальчишкам. Увидев его, они стали восторженно кричать и окружили со всех сторон. Анарбеков с удовольствием оставил автографы на вещах юных поклонников и сфотографировался с ними.

Автор видео пояснила, что дело было в гостинице в Алматы, где разместили детей, приехавших на соревнование по футболу. Их тренер и позвал Темирлана Анарбекова к юным футболистам.

В комментариях пользователи искренне порадовались такой реакции детей на футболиста ФК "Кайрат" отметил, что у нашего юного поколения появился отечественный кумир.

Мы дошли до того момента, когда наше поколение стало поклонниками казахстанских футболистов.

Кумир детей.

Ни Месси, никто нам не нужен, у нас есть своя звезда.

Видео – бальзам на сердце!

Жаным, как цыплята окружили. Вот это действительно неподдельные эмоции, искренность детей ничем не подделать.

Приятно видеть, ведь всего год назад он был поклонником зарубежных игроков, а теперь сам стал кумиром.

Замечательно, что мы берем пример с нашей молодежи, а не с молодежи зарубежных стран, и проявляем к ней уважение.

У нас свои звезды.

Вратарь сборной Казахстана и "Кайрата" Темирлан Анарбеков занял четвертое место в рейтинге лучших голкиперов Лиги чемпионов нынешнего сезона по версии УЕФА.

9 декабря 2025 года во время игры "Кайрата" с греческим "Олимпиакоса" 22-летний Анарбеков сделал восемь сейвов и получил награду УЕФА.