Январские беспорядки: задержали трех человек, обокравших магазины в аэропорту Алматы

В производстве следственно-оперативной группы Департамента полиции на транспорте МВД РК находится материал досудебного расследования по факту кражи из магазина, расположенного в здании аэропорта в Алматы.

По словам начальника Департамента полиции на транспорте Онала Бекиева, при анализе данных об абонентских соединениях, а также просмотре видеозаписей с камер видеонаблюдения установлены трое подозреваемых: две сестры и супруг одной из них. Все они являются жителями Алматинской области.

Фото: ДП на транспорте

Установлено, что в ночь с 5 на 6 января во время массовых беспорядков вышеуказанные граждане совершили кражу чужого имущества в аэропорту. При проверке по месту проживания подозреваемых изъяты вещественные доказательства – элитный алкоголь, а также парфюмерные и косметические изделия в количестве 130 наименований. Кроме того, изъяты товары, похищенные из кофейни, сувенирного магазина и аптеки в количестве 94 наименований. Начальник ДП на транспорте Онал Бекиев

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 188 УК РК («Кража»). В отношении 40-летнего мужчины санкционирована мера пресечения в виде ареста, в отношении 34-летней и 26-летней женщин ввиду наличия малолетних детей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.