Страны СНГ будут обмениваться персональными данными о гражданах

По словам первого заместителя министра внутренних дел Казахстана Марата Кожаева, разработка соглашения необходима для создания правовых основ по обмену персональной информацией между компетентными органами государств СНГ.

Ратификация соглашения позволит получать сведения из стран Содружества о наличии или отсутствии гражданства; выданных документах, удостоверяющих личность; лицах, состоящих на миграционном учете; выданных иностранцам визах на въезд и пребывание в этих странах; недвижимом имуществе либо обязательств имущественного характера; привлечении к уголовной или административной ответственности. Это особенно актуально в рамках проводимой работы по выявлению фактов двойного гражданства. Марат Кожаев

Кроме того, соглашение создаст дополнительные условия для подтверждения личности человека при потере документов, удостоверяющих личность, полученных в другой стране, и поможет установить место проживания человека за границей. Заместитель главы МВД подчеркнул, что сведения о привлечении к ответственности лиц за совершение административного или уголовного правонарушения могут быть использованы в рамках оказания правовой помощи.

Истребование этой информации уполномоченными органами будет осуществляться через запросы. При этом сроки предоставления ответов не должны превышать двух месяцев со дня их получения.