Казахстанцы отдохнут на Наурыз пять дней

Наурыз Мейрамы в этом году отмечается с 21 по 23 марта.

19 и 20 марта приходятся на субботу и воскресенье, в итоге получается целых пять праздничных дней – 19, 20, 21, 22, 23 марта.

При шестидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут четыре дня подряд: 20, 21, 22, 23 марта.

Фото: Zakon.kz