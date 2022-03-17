12:05 17.03.2022
Казахстанцы отдохнут на Наурыз пять дней
Фото: Zakon.kz
В этом году на праздник весны и обновления Наурыз Мейрамы казахстанцы будут отдыхать пять дней, сообщает Zakon.kz.
Наурыз Мейрамы в этом году отмечается с 21 по 23 марта.
19 и 20 марта приходятся на субботу и воскресенье, в итоге получается целых пять праздничных дней – 19, 20, 21, 22, 23 марта.
При шестидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут четыре дня подряд: 20, 21, 22, 23 марта.
Фото: Zakon.kz
Сколько дней казахстанцы отдохнут в 2022 году
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