Сколько дней казахстанцы отдохнут на Наурыз

В этом году Наурыз мейрамы казахстанцы будут праздновать целых пять дней, сообщает Zakon.kz.

Официально праздничными днями являются 21, 22 и 23 марта. Но к ним примкнули еще выходные дни суббота и воскресенье. В итоге казахстанцы отдохнут:

при пятидневной рабочей неделе – пять дней: 21, 22, 23, 24 и 25 марта (четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник). День отдыха с субботы переносится на понедельник;

при шестидневной рабочей неделе – четыре дня: 21, 22, 23 и 24 марта (четверг, пятница, суббота, воскресенье).





Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что Наурыз в Казахстане с 2024 года будут праздновать по-новому. Празднование будет проходить в течение 10 дней – с 14 по 23 марта, и назван этот период Наурызнама. Но отдыхать казахстанцы при этом официально будут три дня: с 21 по 23 марта.



