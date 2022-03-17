Закрепить юридически госрегулирование цен на нефть предложил Серик Жумангарин

Мы совместными усилиями проработали новую схему рынка. Предлагается введение государственного регулирования цен на нефть, то есть она сейчас де-факто существует, мы предлагаем ее де-юре ввести, и объемы ее поставок на внутренний рынок, что обеспечит стабильность цен на первых этапах расконцентрации. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин

При этом он предлагает рассмотреть вопрос включения в план поставок нефти крупных месторождений (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак) и увеличения доли CNPC по поставке нефти на рынок страны.