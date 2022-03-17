12:50 17.03.2022
Закрепить юридически госрегулирование цен на нефть предложил Серик Жумангарин
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин на круглом столе в Мажилисе Парламента предложил закрепить юридически государственное регулирование цен на нефть, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы совместными усилиями проработали новую схему рынка. Предлагается введение государственного регулирования цен на нефть, то есть она сейчас де-факто существует, мы предлагаем ее де-юре ввести, и объемы ее поставок на внутренний рынок, что обеспечит стабильность цен на первых этапах расконцентрации. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин
При этом он предлагает рассмотреть вопрос включения в план поставок нефти крупных месторождений (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак) и увеличения доли CNPC по поставке нефти на рынок страны.
Необходимо рассмотреть возможность реализации нефти на бирже (в пилотном режиме 5-10%), добываемой независимыми компаниями, и увеличение торгов ГСМ (30%), что позволит развиваться мелким ВИНК и независимым компаниям. Для снижения риска ценовых дисбалансов предлагается рассмотреть вопрос укрупнения поставщиков нефти путем установления минимального объема поставки нефти на переработку (от 100 тыс. тонн). Рассматривается возможность, чтобы сам завод выступал в качестве переработчика нефти. Сейчас есть посредническое звено – это компании, которые перекупают нефть и дальше ее поставляют, в этом и заложена суть проблемы. Серик Жумангарин