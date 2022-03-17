Головкин открыто высказался об Альваресе перед боем с Муратой

Действующий чемпион мира по версиям IBF Геннадий Головкин рассказал про свое отношение к мексиканскому боксеру Саулю Альваресу.

Если Канело считает, что я говорю про него какую-то ерунду, то где он был раньше? Чего он ждет? Три года прошло, а он выбирает, с кем боксировать. Если у него есть личное, как он это говорит, то где оно было? Чего он ждет? Я не считаю, что говорю про него плохо. Я в последнее время вообще ничего про него не говорю. Геннадий Головкин

Первый бой между Головкиным и Канело состоялся 16 сентября 2017 года. На кону стояли титулы WBA super, IBO, WBC, IBF и The Ring. По итогам поединка была объявлена ничья, каждый из боксеров сохранил свои титулы.

Когда были те нюансы, те скандалы, связанные с его именем, на то были свои аргументы, доказательства, факты. Почему он считает, что это чушь? Получается, весь мир говорит про него плохо? Сейчас у него появилась возможность заговорить про этот бой, дать интервью, и он начинает об этом говорить. Это выглядит некрасиво и недостойно. Геннадий Головкин

Матч-реванш прошел 15 сентября 2018 года и завершился победой мексиканского боксера решением большинства судей (114—114, 115—113, 115—113).

Я к нему не испытываю отвращения, это его дела – использовал он что-то или нет. Говорить про него я ничего не говорю, он этого не заслуживает. Все, что было тогда, это было по факту, на то были аргументы. Что ему не нравится? Геннадий Головкин

Как уже известно, трилогия GGG – Canelo может пройти в сентябре 2022 года. Но при одном условии – если оба боксера выиграют свои предварительные бои. Геннадий Головкин 9 апреля встречается с Риотой Муратой, а Канело – с Дмитрием Биволом 7 мая.

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