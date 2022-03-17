14:00 17.03.2022
В Акорде опровергли назначение Берика Уали акимом ВКО
Фото: akorda.kz
В пресс-службе Акорды опровергли информацию о назначении пресс-секретаря президента РК Берика Уали акимом Восточно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.
Информация о назначении Берика Уали акимом ВКО появилась в соцсетях и мессенджерах.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Акорды.
Информация не соответствует действительности. Это фейк.Пресс-служба Акорды
Берик Уали с 22 марта 2019 года является пресс-секретарем главы государства.