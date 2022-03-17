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Законодательство РК
14:00 17.03.2022

В Акорде опровергли назначение Берика Уали акимом ВКО

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В пресс-службе Акорды опровергли информацию о назначении пресс-секретаря президента РК Берика Уали акимом Восточно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.

Информация о назначении Берика Уали акимом ВКО появилась в соцсетях и мессенджерах.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Акорды.

Информация не соответствует действительности. Это фейк.Пресс-служба Акорды

Берик Уали с 22 марта 2019 года является пресс-секретарем главы государства.

Динара Халдарова
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