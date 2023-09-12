Распоряжением главы государства Берик Уали назначен пресс-секретарем президента РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно распоряжениям главы государства, Нурмухамед Байгараев освобожден от должности пресс-секретаря президента Республики Казахстан по собственному желанию, в соответствии с поданным заявлением.

Вместо Нурмухамеда Байгараева советником президента РК и пресс-секретарем главы государства назначен Берик Уали.

Берик Уали родился в 1977 году. Окончил Казахский государственный институт театра и кино им. Жургенова, Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет. Трудовую деятельность начинал в качестве корреспондента информационной программы "Новости Алматы" телекомпании "Таң" в 1997 году. Впоследствии работал редактором информационной программы "Новости" на "НТК", вел программу "Информбюро" на "31-м канале" (2000-2007), руководил Антикоррупционным медиацентром "Нұр Медиа" (2009-2012). Был заместителем главы аппарата акима Южно-Казахстанской области, руководителем пресс-службы (2012-2015), советником первого заместителя председателя партии "Нур Отан" (2015), советником министра, директором Департамента информационного обеспечения Министерства по инвестициям и развитию РК (2016-2018). Возглавлял управление внутренней политики Жамбылской области (2018-2019). В 2019-2022 годах Берик Уали уже работал пресс-секретарем президента РК. До нынешнего назначения был председателем правления АО "Агентство Хабар" (с марта 2022 года).

Предыдущий пресс-секретарь президента Нурмухамед Байгараев занимал эту должность всего шесть дней. 6 сентября он был официально назначен, а уже 11 сентября сообщил, что не сможет выполнять свои профессиональные обязанности в этом качестве по состоянию здоровья.