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15:05 17.03.2022

Спрос россиян на автомобили в Казахстане вырос – дилеры

спрос на автомобили Фото: pixabay
Граждане России ринулись на казахстанский рынок в поисках новых автомобилей. Спрос на машины отечественной сборки от жителей соседней страны в одном из дилерских центров в Костанае вырос в 10 раз по сравнению с февралем этого года.

Эксперты, как отмечает inbusiness.kz, объясняют такой интерес россиян приостановкой поставок готовых машин из Европы и работы заводов мировых автопроизводителей на территории России.

Количество запросов до изменения политической ситуации было умеренным. Но основное, это были люксовые автомобили в индивидуальных комплектациях. Сейчас увеличились случаи как онлайн, так и офлайн по запросам о покупке автомобиля отечественного, нашего производства в 10 раз. Есть даже запросы о приобретении всей партии автомобилей, которые у нас производятся.Евгений Бибер Директор по продажам дилерского автоцентра

Привлекает иностранцев и стоимость машин на рынке Казахстана, в то время как в России произошел резкий подъем цен на технику.

К примеру, один из китайских концернов, работающий на территории Российской федерации, уже обновил прайсы с плюсом до 50%.

Местные дилеры говорят, что пока повышения цены от локальных заводов-изготовителей не было. Автомобиль казахстанской сборки здесь можно приобрести от 5 млн 800 тыc. тенге.

Анастасия Московчук
Россия Костанайская область
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