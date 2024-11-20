В Казахстане вырос спрос на ипотеку и снизилось потребкредитование

Согласно опросу банков по кредитованию, спрос на потребительское кредитование в третьем квартале года снизился, при этом вырос интерес к ипотечным займам. Подробнее об этом в материале Zakon.kz.

По итогам третьего квартала спрос на автокредиты и ипотечные займы вырос, в то время как на потребительские кредиты под залог и беззалоговые займы снизился, говорится в результатах опроса банков по кредитованию, представленных Нацбанком РК.

"Увеличение спроса на ипотеку банки объясняют дополнительным сбором заявок в рамках государственных программ и взаимодействием с застройщиками. В свою очередь на увеличение спроса на ипотечные продукты одного из банков повлияло некоторое ужесточение банками-конкурентами требования к залоговому обеспечению. В результате общее количество кредитных заявок увеличилось на 31% (квартал к кварталу) до 274 тысяч". Нацбанк РК

При этом средний размер заявок увеличился на 8% и составил 18 млн тенге.

По мнению банков, наблюдается незначительное снижение спроса на потребительские кредиты под залог после продолжительного роста. Такое снижение банки связывают с ужесточением требований к залоговому обеспечению. При этом количество поступивших заявок увеличилось на 6% до 48 тысяч за счет увеличения потока заявок в отдельных банках.

Уточняется, что банки отмечают незначительное снижение спроса на потребительские беззалоговые займы в связи с ужесточением отдельных условий кредитования вследствие введения регуляторных требований по максимальной сумме беззалоговых займов и согласию супруга(и) при оформлении займов физическими лицами на сумму свыше 1000 месячных расчетных показателей.

"Банки отмечают незначительное снижение спроса на беззалоговые потребительские займы на фоне регуляторных изменений. Однако, по мнению банков, снижение спроса не было связано исключительно с самими требованиями, а в большей степени с временными техническими вопросами их реализации. Так, количество поступивших заявок составило 21,8 млн, что на 5% больше предыдущего квартала". Нацбанк РК

Также отдельный банк отметил негативный эффект ужесточения в части максимальной суммы беззалогового займа на его программу кредитования держателей зарплатных карт. В целом, банки отмечают снижение спроса на кредит наличными и его увеличение на товарные кредиты.

Таким образом, общее количество заявок в данном сегменте кредитования снизилось на 5% до 20,7 млн, в то время как средний размер заявок остался на прежнем уровне в районе 1,1 млн тенге.

Незначительно по итогам квартала увеличился спрос на автокредиты, что во многом является результатом маркетингового продвижения со стороны партнеров автосалонов и предложения ряда акционных продуктов, частично субсидируемых такими партнерами.

"При этом отдельный средний банк отметил неготовность дальнейшего увеличения портфеля автокредитов в отчетном квартале в связи с вероятностью возникновения рисков снижения стоимости залогового обеспечения вследствие продолжающегося повышения предложения в данном сегменте". Нацбанк РК

В целом, количество заявок на автокредиты увеличилось на 10% до 1,1 млн, тогда как средний размер заявок остался на уровне 6,9 млн тенге.

Подчеркивается, что коэффициенты одобрения по ипотечным продуктам увеличились на 4% и составили 44%. Доля одобренных беззалоговых займов и автокредитов увеличилась на 2% до 29% и 17%, соответственно, тогда как по потребительским займам с обеспечением она снизилась на 3% до 31%.

Фото: Национальный банк РК

В четвертом квартале 2024 года банки ожидают незначительного увеличения спроса на потребительские займы под залог на фоне снижения ставок вознаграждения. По прочим розничным продуктам, по мнению банков, спрос сохранится на уровне третьего квартала. В то же время отдельные банки в последнем квартале года предполагают некоторое увеличение спроса на товарные кредиты и снижение спроса на кредит наличными.

По информации Нацбанка, всего в опросе банков по кредитованию приняли участие 19 банков второго уровня. Опрос проводится ежеквартально с целью оценки изменений в спросе и предложении кредитных ресурсов.