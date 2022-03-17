В Алматинской области школьник инсценировал собственное ограбление

Как сообщили в пресс-службе ДП области, 16 марта в полицию Талгара обратилась мать подростка, рассказав об ограблении ее 17-летнего сына.

Женщина пояснила, что грабитель якобы избил школьника, а потом забрал у него дорогой мобильный телефон.

Полицейские возбудили уголовное расследование и провели обязательные спецмероприятия. Однако личность грабителя установить не удалось. Тогда оперативники были вынуждены снова поговорить с несовершеннолетним. Во время разговора школьник начал путаться в показаниях и сознался в инсценировке своего ограбления.

Установлено, что несовершеннолетний со своими приятелями заложили в ломбард сотовый телефон, а вырученные деньги проиграли на онлайн-ставках. Чтобы избежать гнева родителей, подросток нанес себе ссадины и кровоподтеки, заявив об избиении и ограблении, – сообщили в полиции Талгарского района.

В ведомстве отметили, что показания школьника проверяются. В случае их подтверждения уголовное расследование по факту грабежа будет прекращено.