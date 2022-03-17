Уплата налогов: что грозит за просрочку?

Налоговым кодексом установлено, что налогоплательщик обязан своевременно и в полном объеме исполнять налоговые обязательства. В свою очередь органы государственных доходов обязаны применять способы обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и взыскивать налоговую задолженность в принудительном порядке. Комитет госдоходов МФ РК

Если вовремя не выполнены налоговые обязательства, то стоит ожидать:

начисления пени на неуплаченную сумму налогов и платежей в бюджет; приостановления расходных операций по банковским счетам; приостановления расходных операций по кассе; ограничения в распоряжении имуществом.

Принудительное взыскание налоговой задолженности осуществляется в следующем порядке:

за счет денег, находящихся на банковских счетах;

со счетов дебиторов;

за счет реализации ограниченного в распоряжении имущества;

в виде принудительного выпуска объявленных акций.

Перечисленные способы и меры принудительного взыскания применяются в отношении юридических лиц, структурных подразделений юридических лиц, нерезидентов, осуществляющих деятельность в РК через постоянное учреждение, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой.

В Комитете государственных доходов обратили внимание, что способы и меры принудительного взыскания применяются на основе системы управления рисками, т.е. дифференцированно в зависимости от степени риска налогоплательщика.

Так, Налоговым кодексом предусмотрено, что способы и меры принудительного взыскания применяются к налогоплательщикам с высокой и средней степенью риска.

Если по результатам категорирования деятельность налогоплательщика отнесена к низкой степени риска, то в отношении такого налогоплательщика способы и меры принудительного взыскания не применяются.

Вместе с тем непогашение налогоплательщиком налоговой задолженности в течение 30 календарных дней является основанием для пересмотра Комитетом государственных доходов степени риска налогоплательщика и перевода его в категорию налогоплательщиков с высокой или средней степенью риска. Комитет госдоходов МФ РК

Способы и меры принудительного взыскания применяются на основе врученного уведомления о погашении налоговой задолженности, в котором указаны сроки их применения.

Так, например, расходные операции по банковским счетам и кассе налогоплательщика с высокой степенью риска приостанавливаются по истечении одного рабочего дня со дня вручения уведомления о погашении налоговой задолженности, а налогоплательщика со средней степенью риска – по истечении десяти рабочих дней со дня вручения уведомления о погашении налоговой задолженности.

При этом уведомления, направленные электронным способом, считаются врученными с даты доставки в веб-приложение «Кабинет налогоплательщика».

Между тем с 1 июля 2021 года в связи с внесенными в Налоговый кодекс изменениями расходные операции по банковским счетам не приостанавливаются, если сумма налоговой задолженности не превышает размер 6 МРП.

Для налогоплательщиков, испытывающих временные финансовые трудности, Налоговым кодексом предусмотрено изменение сроков исполнения невыполненного в срок налогового обязательства по уплате налогов или плат, которое осуществляется в форме отсрочки или рассрочки.

Отсрочка с единовременной уплатой сумм налогов или плат предоставляется на срок, не превышающий шести месяцев.

Рассрочка с ежемесячной или ежеквартальной уплатой сумм налогов или плат равными долями предоставляется на срок, не превышающий трех лет.

Отсрочка или рассрочка не может быть предоставлена по уплате налогов, удерживаемых у источника выплаты, акцизам, налогу на добавленную стоимость на товары, импортируемые с территории государств – членов Евразийского экономического союза, а также налогам, поступающим в соответствии с бюджетным законодательством РК в Национальный фонд республики. Комитет госдоходов

Отсрочка и рассрочка по уплате налогов производятся под залог имущества налогоплательщика или третьего лица, либо под банковскую гарантию.

При этом согласно изменениям в Налоговый кодекс, с 1 марта 2022 года рассрочка на срок более одного года может быть предоставлена только под залог недвижимого имущества налогоплательщика или третьего лица, или под банковскую гарантию.

Также изменения коснулись условий заключения договора залога в целях получения отсрочки или рассрочки. Так, с 1 марта 2022 года не может быть предметом залога единственное жилище физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой.