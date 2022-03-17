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15:06 17.03.2022

Дом футболиста Поля Погба ограбили во время матча ЛЧ

Футбол Ограбление Дома Фото: Instagram/paulpogba
В дом игрока сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поля Погба проникли воры, когда сам футболист находился на матче с мадридским «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.
Прошлой ночью самый страшный кошмар нашей семьи воплотился в жизнь, когда в наш дом вломились, ограбили его, пока наши дети спали в своей спальне. Грабители были в нашем доме менее пяти минут, но за это время они похитили у нас что-то гораздо более ценное, чем все, что было в доме. Это наше чувство безопасности и защищенности.Поль Погба

Во время отсутствия футболиста и его жены в спальне находились дети, но они не пострадали. Француз уже объявил награду за поимку преступников.

Все случилось в последние минуты вчерашнего матча – они знали, что нас не будет дома. Мы с женой поспешили домой, не зная, в безопасности ли наши дети, не пострадали ли они. Для отца нет чувства хуже, чем когда ты не можешь защитить своих детей. Я искренне надеюсь, что никому не придется пережить то, что пережил я. Именно по этой причине я готов предложить вознаграждение любому, кто поможет нам информацией.Поль Погба

15 марта «Манчестер Юнайтед» уступил мадридскому «Атлетико» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира. Первая игра в Мадриде завершилась вничью – 1:1.

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