15:25 17.03.2022
Имена Динмухамеда Кунаева и других известных деятелей присвоили школам столицы
Фото: Zakon.kz
Правительство Казахстана приняло постановление от 14 марта 2022 года, которым некоторым организациям образования города Нур-Султана присвоены имена выдающихся деятелей и исторических личностей страны, передает Zakon.kz.
Так, имена присвоены следующим объектам:
Школе-лицею № 11 имя Узбекали Жанибекова;
средней школе № 49 имя Кошке Кеменгерулы;
школе-гимназии № 69 имя Кемеля Акишева;
детской музыкальной школе № 2 имя Розы Баглановой;
детской музыкальной школе № 3 имя Ермека Серкебаева;
школе-лицею № 66 имя Динмухамеда Кунаева;
школе-гимназии № 77 имя Фаризы Онгарсыновой;
школе-гимназии № 83 имя Ибрая Алтынсарина.
Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.