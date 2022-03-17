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15:25 17.03.2022

Имена Динмухамеда Кунаева и других известных деятелей присвоили школам столицы

присвоены имена школа столицы Фото: Zakon.kz
Правительство Казахстана приняло постановление от 14 марта 2022 года, которым некоторым организациям образования города Нур-Султана присвоены имена выдающихся деятелей и исторических личностей страны, передает Zakon.kz.

Так, имена присвоены следующим объектам:

Школе-лицею № 11 имя Узбекали Жанибекова;

средней школе № 49 имя Кошке Кеменгерулы;

школе-гимназии № 69 имя Кемеля Акишева;

детской музыкальной школе № 2 имя Розы Баглановой;

детской музыкальной школе № 3 имя Ермека Серкебаева;

школе-лицею № 66 имя Динмухамеда Кунаева;

школе-гимназии № 77 имя Фаризы Онгарсыновой;

школе-гимназии № 83 имя Ибрая Алтынсарина.

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Лариса Черненко
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