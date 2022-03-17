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15:31 17.03.2022

Туман, гололед, метель – прогноз погоды в Казахстане на 18 марта

туман, снег Фото: pxhere
В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды в Казахстане на 18 марта. На большей части страны ожидаются осадки, передает Zakon.kz.
В южной половине Казахстана пройдет дождь, в горных районах юга ночью – дождь и снег. На севере республики установится погода без осадков. По РК ожидается усиление ветра, туман, гололед, метель, на юге республики – гроза. РГП «Казгидромет»

На севере, в горных районах Жамбылской области синоптики прогнозируют туман, на востоке, юго-востоке области, в горных районах – гололед, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах – усиление ветра до 15-20 м/С, временами 23-28 м/с.

В горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гроза, на западе, севере области, в горных и предгорных районах – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области – туман, на дорогах – гололед, на юго-западе области – усиление ветра до 15-20 м/с.

На востоке, в центре Карагандинской области – метель, днем – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области – туман, в центре области – усиление ветра до 15-20 м/с, ночью на юге области – гололед.

На востоке Актюбинской области – усиление ветра до 16 м/с, ночью с метелью, на юге области ночью – туман.

На юге Костанайской области – усиление ветра до 15-20 м/с с метелью, на северо-востоке области – туман.

На юго-востоке Акмолинской области – усиление ветра до 15-20 м/с с метелью, ночью и утром на севере области – туман.

На севере, в горных районах Алматинской области – туман, на востоке – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей, ночью на западе Атырауской области – туман.

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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