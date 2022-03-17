Болейте за нас до конца: игрок ХК «Сарыарка» о Континентальном кубке

Отличившийся игрок Сергей Барбашев поделился впечатлениями от турнира в интервью с официальным партнером команды, дважды онлайн-букмекером №1 в Казахстане, Parimatch.

— Расскажите, с каким настроем вы ехали на Континентальный кубок?

— Настрой, как и всегда, боевой. В мыслях была только победа. К сожалению, мы не смогли выполнить поставленную задачу, но это сделает нас только сильнее.

— Как вы готовились к Кубку? Был ли какой-то особый подход?

— Когда я приехал, команда уже активно готовилась к турниру. Мне понадобилось какое-то время, чтобы привыкнуть к тренировкам и новой тактике, но после адаптации все пошло как по маслу.

Фото: Parimatch

— Вас признали лучшим нападающим чемпионата. А что вы сами думаете про свое выступление?

— Думаю, что мог и должен был сыграть еще лучше. Местами я все еще стесняюсь взять игру на себя. Над этим нужно работать. А вообще я считаю, что всегда можно что-то улучшить, где-то подтянуться. Нельзя останавливаться на достигнутом.

— Какие впечатления остались от Кубка?

— В целом турнир и организация турнира мне очень понравились. Уровень игры довольно высокий, соперники сложнее, что добавляет мотивации выкладываться на все сто процентов. А мотивация победить всегда должна быть, иначе нет смысла выходить на лед. В этот раз нам немного не хватило, но мы обязательно вернемся за золотом.

Фото: Parimatch

— Недавно стартовал плей-офф Чемпионата Казахстана. Поменялась ли как-то ваша игра после перерыва на Кубок?

— По части тактики ничего не поменялось, но жажда победы стала сильнее. Мы воспринимаем каждую игру и каждого соперника всерьез, стараемся прилагать максимум усилий, чтобы стать чемпионами.

— Что бы вы хотели передать болельщикам ХК «Сарыарка»?

— Ваша поддержка придает нам сил. Мы выходим не только бороться за победу, но и радовать вас качественной игрой, поэтому верьте в нас и болейте за нас до конца.

Напоминаем, ХК «Сарыарка» стал чемпионом Казахстана в сезоне 2020/21. В этом году команда из Караганды выступила так же уверенно, досрочно победив в регулярном сезоне, и сейчас активно защищает титул в плей-офф Pro Hokei Ligasy.

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