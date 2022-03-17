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16:09 17.03.2022

Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram

Певица, знаменитость Фото: twitter.com/britneyspears
Страница американской певицы Бритни Спирс пропала из социальной сети Instagram, передает Zakon.kz.

При открытии аккаунта певицы появляется сообщение «К сожалению, эта страница недоступна», профиль в сети невозможно просмотреть.

Как отмечает TMZ, модераторы соцсети сообщили, что не удаляли профиль знаменитой певицы, соответственно, это решение было принято ею самой.

Аккаунты в других социальных сетях Спирс по прежнему функционируют.

Кроме того, певица не комментировала данную ситуацию, поэтому причина отсутствия страницы пока неизвестна.

В последние месяцы Бритни Спирс активно использовала Instagram. На своей странице певица рассказывала о конфликтах в своей семье, показывала своего жениха и публиковала откровенные фотографии.

На страницу знаменитости было подписано 40 млн фолловеров.

Оксана Житникова
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