16:09 17.03.2022
Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram
Фото: twitter.com/britneyspears
При открытии аккаунта певицы появляется сообщение «К сожалению, эта страница недоступна», профиль в сети невозможно просмотреть.
Как отмечает TMZ, модераторы соцсети сообщили, что не удаляли профиль знаменитой певицы, соответственно, это решение было принято ею самой.
Аккаунты в других социальных сетях Спирс по прежнему функционируют.
Кроме того, певица не комментировала данную ситуацию, поэтому причина отсутствия страницы пока неизвестна.
В последние месяцы Бритни Спирс активно использовала Instagram. На своей странице певица рассказывала о конфликтах в своей семье, показывала своего жениха и публиковала откровенные фотографии.
На страницу знаменитости было подписано 40 млн фолловеров.